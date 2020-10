Esercito, il colonello Andrea Carbonaro alla guida del reparto comando e supporti tattici dell'Aves

25 ottobre 2020 a

a

a

Alla presenza del comandante dell’Aviazione dell’Esercito, il generale di Brigata Paolo Riccò, il colonnello Francesco Meo ha lasciato l’incarico di comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici del Comaves (Recosutat), in favore del colonnello Andrea Carbonaro, proveniente dal Comando operativo di vertice Interforze. La cerimonia si è svolta nella Caserma “Dante Chelotti”, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento del contagio da Covid-19. Il Colonnello Meo, nel suo discorso di commiato, ha voluto ringraziare tutti gli uomini e le donne del Recosutat che, con il loro impegno, hanno contribuito a portare a termine le numerose attività che hanno coinvolto l’unità sin dalla sua creazione, nel maggio del 2019, per assicurare il supporto a tutti i reparti dell’Aves. Il generale Riccò ha espresso il suo apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dal colonnello Meo e ha rivolto al nuovo comandante l’augurio di un periodo di comando pieno di successi. In questo primo anno di vita il Recosutat ha svolto diverse attività sia addestrative che operative. In particolare, il Reparto ha partecipato con il proprio personale all’operazione “Strade Sicure” ed è intervenuto in supporto dell’ospedale “Belcolle” sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria. Il colonnello Meo andrà a ricoprire l’incarico di comandante del primo Reggimento di Sostegno Aves “Idra” di Bracciano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.