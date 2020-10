Viterbo, il sindaco Giovanni Arena revoca le delibere per le luminarie di Natale

Massimiliano Conti 25 ottobre 2020 a

Viterbo, si spengono le luci natalizie. Almeno per ora. Sono state entrambe revocate le determine con le quali gli assessori Marco De Carolis (FdI) e Alessia Mancini (Fondazione) si erano messi alla ricerca di imprese, a bilancio non ancora approvato, per realizzare, rispettivamente, uno spettacolo di videomapping sugli edifici storici e le classiche luminarie. A costringere gli assessori a fare retromarcia, le contestazioni dell’opposizione ma anche le tensioni che si sono riaccese in maggioranza.

A una settimana dal termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2020 in consiglio comunale, un assaggio di quello che potrebbe succedere quando il documento finanziario passerà all’esame dell’assemblea lo si è avuto nella seduta di giovedì scorso, che ha visto un durissimo scontro tra l'assessore al bilancio e vicesindaco Enrico Contardo (Lega) e quella allo sviluppo economico Alessia Mancini (Fondazione). Casus belli proprio le luminarie natalizie.

La Mancini, come detto, si era mossa in anticipo con una manifestazione d’interesse rivolta ai fornitori di luminarie per non arrivare all’ultimo momento (l’accensione delle luci è prevista, come tradizione, l’8 dicembre per la festa dell’Immacolata). Costo degli addobbi: 80 mila euro. Totalmente a carico quest'anno del Comune, che intende così evitare che le luminarie vadano a pesare sulle casse dei commercianti, già dissanguate dal lockdown dei mesi scorsi.

Il problema - sollevato dall’opposizione - riguarda il fatto che, non essendo stato ancora approvato il bilancio, è inopportuno in questa fase impegnare delle somme in via preventiva. Una contestazione analoga a quella mossa, sempre dalla minoranza, all’assessore al turismo Marco De Carolis, il quale, sempre in tema di attrazioni natalizie, aveva destinato da par suo 40 mila euro per il videomapping sugli edifici storici.

La Mancini si è difesa sostenendo che gli 80 mila euro, in base agli accordi, sarebbero stati prelevati dall’imposta di soggiorno (una pratica già approvata). E’ stato il capogruppo del Pd Alvaro Ricci a far notare invece che quella somma era scritta alla voce avanzo di bilancio. A quel punto è intervenuto l’assessore Contardo smentendo l’esistenza di accordi e confermando le parole di Ricci.

Morale della favola: la determina sulle luminarie è stata ritirata e stessa sorte è toccata a quella sul videomapping sponsorizzato da De Carolis: “Vorrà dire che, se non potremo accendere le luminarie l’8 dicembre, ce ne faremo una ragione", ha concluso amareggiata Mancini. Da parte sua il capogruppo e leader di Fondazione, Gianmaria Santucci, conferma l’esistenza di accordi all’interno dell’amministrazione in merito all’utilizzo dell’imposta di soggiorno per finanziare luminarie e videomapping: “Se poi qualcuno ha cambiato idea spostando la spesa sull’avanzo di bilancio, noi non ne eravamo a conoscenza. D’altra parte il bilancio è stato approvato dalla giunta senza che nessuno dei componenti l’avesse letto”. E questa, per la cronaca, era stata la ragione per cui l’assessore Ubertini aveva disertato polemicamente quella seduta di giunta.

