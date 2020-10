Castel Sant'Elia, l'antenna Wind non si tocca. Respinto il ricorso contro il Comune

Alfredo Parroccini 25 ottobre 2020 a

Castel Sant'Elia, l’antenna di telefonia mobile Wind rimane al suo posto. Il Comune ha vinto il ricorso presentato da alcuni confinanti del terreno, situato in località Falcetola, dove è stata collocata nel 2019 la struttura di telecomunicazione alta ben 36 metri.

I proprietari dei terreni attigui si erano appellati al Tar del Lazio che però ha respinto la loro istanza. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al Comune di Castel Sant’Elia in quanto, come recita una parte della sentenza, “si è limitato a mettere a disposizione una propria area per l’installazione dell’antenna ritenuta necessaria alla realizzazione dell’interesse pubblico alla capillare copertura del servizio sul territorio, interesse del quale il Comune si è fatto legittimamente carico, sottoponendo poi la verifica in concreto dell’inidoneità dell’area ai soggetti autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione”.

Il sindaco Vincenzo Girolami commenta la vicenda in questo modo: “Siamo felici di questo esito perché la vittoria al Tar permetterà all’antenna Wind di continuare a garantire i collegamenti di radio comunicazione prima quasi inesistenti in paese. L’antenna ci consente di non rimanere più isolati e consente ai cellulari di funzionare”.

