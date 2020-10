Tarquinia, Pd e M5S: "Il sindaco pensi a togliere la Ztl e non a fare polemica con il governo sulle piazze chiuse"

Fabrizio Ercolani 25 ottobre 2020 a

Tarquinia, le dichiarazioni del sindaco Giulivi durante la trasmissione radiofonica “Giletti 102.5” scatena la polemica cittadina. Come prevedibile quel “non chiuderò nessuna via” accende un polverone di reazioni sia tra cittadini e commercianti che negli schieramenti politici.

Il Pd incalza Giulivi: “In radio polemica politica copiata da Salvini: pensi a eliminare la ztl”. “Quando si dice la coerenza”, rincara la dose il M5S.

Opinione comune dunque, che la chiusura della città prolungata ancora per questi mesi cozza con le dichiarazioni del primo cittadino. “Prima chiude il centro storico di Tarquinia, poi va a lamentarsi in radio sulle chiusure notturne previste nella Regione Lazio. Sindaco, si schiarisca le idee”: è affidata a Facebook la nota polemica del Partito democratico di Tarquinia dopo le dichiarazioni radiofoniche di Giulivi.

“Come può – attacca il Pd – lo stesso sindaco che ha giustificato la chiusura del centro storico tarquiniese, in piena pandemia, con la prevenzione dei contagi da Covid, avere il coraggio di dirci che non chiuderà mai vie e piazze? Il momento richiede competenza e capacità, non propaganda qualunquista – conclude il Partito democratico –. Se Giulivi vuole davvero fare il sindaco e pensare al benessere dei cittadini e delle attività commerciali, elimini la ztl, che ha istituito in un momento completamente inopportuno, e faciliti gli spostamenti con i veicoli. Ne gioveranno i negozi e le occasioni di contagio diminuiranno”.

Ancor più pungente il Movimento 5 Stelle, che osserva “come cambiano gli atteggiamenti del sindaco Giulivi in base alla politica nazionale leghista”.

“Siamo passati dalle feroci critiche al governo durante il lockdown – recita un post M5S Tarquinia sulla pagina Facebook –, quando il primo cittadino dichiarava: ‘Misure insufficienti, commissariare Conte. Così moriremo tutti’ seguite da ordinanze restrittive nel Comune di Tarquinia, alle dichiarazioni radiofoniche di ieri: ‘Non chiuderò mai una via’, dove durante il programma di Giletti, il primo cittadino ha esternato tutto il proprio disappunto sulle norme contenute nel nuovo Dcpm. Quando si dice la coerenza!”.

Insomma il primo cittadini è riuscito nel miracolo di risvegliare le forze di minoranza.

