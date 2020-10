Pesca da record nel lago di Bolsena, catturata carpa gigante di 11 chili. Protagonisti due civitonici

24 ottobre 2020 a

Durante un’importante manifestazione sportiva di pesca, che si sta svolgendo sul lago di Bolsena, Tolber Gaylor Spagnolo e suo figlio Manuel sono riusciti a catturare una carpa gigantesca dal peso di oltre 11 chili. Una bella soddisfazione per entrambi i pescatori civitonici che, dopo aver tirato a riva, pesato e fotografato come ricordo il grosso pesce, lo hanno rilasciato nel suo ambiente naturale. La carpa è stata pescata intorno alle 6 del mattino in un fondale di circa 8 metri con un’esca al gusto di spezie e di pesce, con la tecnica del Carpfishing. Tolber Gaylord Spagnolo è un grande appassionato di questa particolare pratica sportiva. Nel 2018 ha partecipato alla World Carp Classic (Coppa del mondo) e nel 2019 all'International Marathon Saluresti in Romania.

