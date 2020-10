24 ottobre 2020 a

a

a

Morto Aldo Pennello, storico commerciante di stoffe in via del Corso a Viterbo. Il cordoglio del sindaco.

La notizia si è diffusa nella tarda serata del 24 ottobre. Questo il messaggio del sindaco di Viterbo Giovanni Arena: "Viterbo piange la scomparsa di un caro concittadino. Conosciuto e amato da più generazioni. Aldo Pennello. Uno spirito libero. Una persona che sapeva stare in mezzo alla gente, con coetanei e non. Sempre pronto alla battuta e a esprimere le sue opinioni. Spesso con ironia. Aveva le sue convinzioni, le sue certezze. Non usava filtri per dirti le cose. Una persona arguta, empatica. Storico commerciante di stoffe al Corso insieme al fratello. Amante della sua Viterbo, della sua gente. Ho conosciuto Aldo che ero giovane. Negli anni ci siamo ritrovati insieme in più occasioni. Fino a qualche mese fa sempre presente agli eventi cittadini, spesso condividevamo pensieri e considerazioni. Amava rispettare le antiche tradizioni e frequentare i locali storici della città. Con Aldo se ne va un pezzo della storia di Viterbo. Tutti lo ricorderanno. Per i suoi lunghi baffi bianchi, per il suo stile nel vestire, per la sua cultura, per come sapeva raccontare e ricordare vicende e personaggi del passato cittadino. Per il suo modo di rappresentare, esprimere e trasmettere la vera viterbesità. Ciao Aldo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.