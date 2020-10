Viterbese, calciatore positivo. Il match con il Bisceglie posticipato alle 20.30

21 ottobre 2020 a

Un calciatore della Viterbese è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato questa mattina la società gialloblù. Che, in base al regolamento, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro il posticipo della partita di campionato contro il Bisceglie in programma oggi allo stadio Rocchi dalle 18.30 alle 20.30. Nel frattempo il gruppo squadra è stato sottoposto ad ulteriori tamponi per verificare eventuali nuovi contagi. L'esito degli esami si conoscerà nel pomeriggio, entro le ore 16.30, vale a dire quattro ore prima dell'inizio della partita, come disposto dalla Lega. La partita di questa sera, dunque, si gioca, solo l'eventuale positività di oltre la metà della rosa (che non consentirebbe a Maurizi di schierare almeno 13 giocatori) porterebbe al rinvio. Ipotesi francamente inverosimile.

