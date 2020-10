Due spacciatori arrestati a Viterbo e Bomarzo: sequestrati quasi 15 kg di droga

21 ottobre 2020 a

Due spacciatori, uno di Viterbo e l'altro di Bomarzo, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento. I due sospetti sono stati fermati nel momento in cui i militari pensavano che detenessero droga. Una volta fermati, entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, e sono stati trovati, rispettivamente, il primo in possesso di 4,2 kg di marijuana oltre a 24 grammi di hashish e 10 kg di foglie in essiccamento di canapa indica. Il secondo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana oltre a 55 semi di canapa indica e materiale per il confezionamento della droga. I due sono stati dichiarati in arresto dai carabinieri e sottoposti in detenzione domiciliare.

