Coronavirus, domani test antigenici su tutta la popolazione di Farnese

20 ottobre 2020 a

A seguito dell’incremento dei casi di positività al Covid-19 di cittadini residenti o domiciliati nel comune di Farnese, e del tasso di incidenza del virus rispetto alla popolazione, la Asl di Viterbo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato per domani una giornata di esecuzione di test antigenici gratuiti. La Asl, tramite la sua équipe composta da medici e da infermieri dedicati, sarà presente presso l’ambulatorio comunale in via Cesare Battisti, a partire dalle ore 9,30. Tutta la cittadinanza farnesiana è invitata a sottoporsi all’esame che sarà effettuato nel rispetto delle misure anti Covid.

