Coronavirus, focolaio al convento dei cappuccini di Viterbo. La Asl: "Positivi 12 frati"

“La Asl di Viterbo comunica la presenza di due cluster, il primo nel convento dei cappuccini a Viterbo. Sono risultati positivi 12 religiosi ed è in corso l’indagine epidemiologica e attivate tutte le misure di isolamento della struttura. Altro cluster nella casa di riposo San Francesco, comune di Farnese, positivi 13 operatori, posti in isolamento domiciliare. È in corso l'indagine epidemiologica e si stanno valutando ulteriori misure restrittive”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

