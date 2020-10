Coronavirus, a Viterbo il trend del contagio peggio di quello della Lombardia

Beatrice Masci 20 ottobre 2020 a

a

a

Da una settimana, ormai, la Tuscia registra quotidianamente un incremento di casi che non ha eguali in ambito regionale. Ieri nel Lazio sono stati accertati 939 positivi, di cui 462 a Roma, 104 a Frosinone, 33 a Rieti e 81 a Latina. In questa drammatica classifica Viterbo si piazza al secondo posto, subito dopo la capitale, con 114 positivi. Ma il punto non è rappresentato dal valore assoluto del dato, quanto dal trend che si registra in questa provincia (300 mila abitanti), che è oltremodo anomalo. Trend che, al lordo dei tamponi effettuati, se fosse uguale nelle altre province del Lazio, delineerebbe una situazione fuori controllo.

Di fatto, parlano i numeri: se il Lazio, che conta 5 milioni e 800 mila abitanti, avesse avuto ieri lo stesso trend della Tuscia, in tutta la regione ci sarebbero stati 2.220 positivi, quando invece ne sono stati contati 939. Il raffronto più emblematico è con Roma (4 milioni e 300 mila abitanti), dove si sono registrati 462 positivi: al contrario, se la crescita fosse stata simile a quella che si sta verificando a Viterbo ormai da oltre una settimana, ieri ci sarebbero dovuti stare 1.654 nuovi contagiati. E ancora: Frosinone (500 mila abitanti), invece di 104 positivi ne avrebbe avuti 190. A seguire Latina (574 mila abitanti): invece degli 81 positivi ne avrebbe contati 216. Infine Rieti (160 mila abitanti): avrebbe dovuto registrare 60 contagiati invece dei 33 certificati.

Lo stesso dato nazionale, se raffrontato con quello viterbese, presenta un trend decisamente inferiore. In Italia ieri si sono infatti avuti 9.338 contagiati: ebbene, seguendo l’andamento della Tuscia, ce ne sarebbero dovuti essere stati 22.800.

Infine, la Lombardia, che da aprile rappresenta “un caso” nazionale e in qualche modo europeo: se il contagio avesse seguito lo stesso andamento di Viterbo, avrebbe dovuto registrare 3.800 positivi e non 1.687 effettivamente riscontrati attraverso i tamponi (da considerare che in Lombardia vivono 10 milioni di persone contro le 300 mila che risiedono nella Tuscia).

Lo stesso assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, commentando i dati di ieri, ha parlato di “trend preoccupante” riferendosi in modo particolare alla Tuscia. Va detto che ieri nel Lazio sono stati effettuati complessivamente 17 mila tamponi, il numero più alto in Italia. Ma non è solo l’assessore D’Amato a esprimere preoccupazione.

In molti in queste ore si interrogano su come si sia arrivati a questa situazione. La stessa Asl, che ormai da giorni effettua una media di oltre 300 tamponi, sarebbe molto preoccupata. L’alta incidenza di positivi, si chiedono alla Cittadella, può essere legata al numero dei tamponi effettuati, tanto più che si tratta di tamponi “mirati”, eseguiti cioè su chi ha avuto contatti con persone positive, oppure su chi mostra sintomi riconducibili al Covid?

Può darsi, ma forse non basta. E’ possibile, ci si chiede, che ci sia o ci sia stata una qualche falla nel sistema di monitoraggio e controllo generale? Si è davvero fatto il possibile e soprattutto, lo si è fatto in tempo? Forse ci sono state situazioni che andavano gestite più in fretta, strutture che andavo chiuse prima di quanto è stato fatto?

Domande che ormai tutti si pongono leggendo i bollettini quotidiani della Asl viterbese, così come ad aprile attendevano con ansia crescente quelli delle 18 di Angelo Borrelli.

La Asl, che da aprile sta monitorando la situazione, in queste ore starebbe tentando di darsi delle risposte per poter in qualche modo aggiustare il tiro, ma si è ancora in tempo per farlo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.