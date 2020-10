Superenalotto, un "5" da 25 mila euro giocato a Tuscania

19 ottobre 2020 a

Il SuperEnalotto e il Lazio, una storia che sembra non aver interruzioni. Il concorso di sabato 17 ottobre, infatti, ha regalato a un fortunato vincitore la bellezza di 25mila euro grazie al “5” realizzato. La schedina vincente è stata convalidata a Tuscania, in provincia di Viterbo, presso la Tabaccheria “La Dea Bendata” in via Tarquinia 96. L’inseguimento al "6" riprende domani, con il primo concorso della settimana, quando il Jackpot metterà in palio 53,8 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riporta Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

