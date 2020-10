Coronavirus, altri due morti a Viterbo e 114 nuovi contagi. Focolaio in casa di riposo di Farnese (25 casi)

19 ottobre 2020 a

Due morti e 114 nuovi casi, di cui 25 nella casa di riposo "San Francesco" di Farnese. E' il drammatico bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid nella Tuscia diffuso oggi dalla Asl di Viterbo. Le due vittime, di 68 e 79 anni, entrambi residenti a Viterbo, erano ricoverati da giorni presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle e avevano un quadro clinico già complesso per la presenza di altre patologie.

Gli ultimi positivi accertati sono: 27 a Viterbo, 26 a Farnese, 8 a Civita Castellana, 8 a Tarquinia, 6 a Castel Sant’Elia, 5 a Ischia di Castro, 4 a Capranica, 3 a Nepi, 3 a Corchiano, 3 a Bolsena, 2 a Tuscania, 2 a Valentano, 2 a Montefiascone, 2 a Marta, 2 a Orte, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Graffignano, 1 ad Acquapendente, 1 a Sutri, 1 a Vejano, 1 a Capodimonte, 1 ad Arlena di Castro, 1 a Grotte di Castro, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Carbognano. "Dei casi odierni - fa sapere la Asl - 34 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 52 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 3 sono collegati a un tampone eseguito a seguito di un test antigenico, 25 sono ospiti della casa di riposo 'San Francesco' di Farnese. 110 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e 4 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle".

Per quanto riguarda la casa di riposo San Francesco di Farnese, la Asl di Viterbo è in attesa del referto di ulteriori tamponi eseguiti su tutto il personale della struttura, all’interno della quale l’azienda è già intervenuta, comunicando ai responsabili della stessa le disposizioni immediatamente esecutive per il contenimento dell’infezione da Covid-19. "Attualmente il quadro clinico dei pazienti è costantemente monitorato. Nessuno di loro, al momento, richiede una tipologia di assistenza ospedaliera". In totale i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 1.391 di cui 62 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata la guarigione di 6 pazienti residenti nei seguenti comuni: 3 ad Acquapendente, 1 a Viterbo, 1 a Ronciglione e 1 a Orte.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 34 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 ricoverate presso la Terapia intensiva di Belcolle, 4 in una struttura sanitaria extra Asl e 739 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 577 il numero delle persone guarite, 32 i morti, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 39.368 tamponi, 315 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 1.254 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario e 6.115 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

