Drive in al Riello, sospese le fermate delle circolari A/B degli autobus Francigena

18 ottobre 2020 a

a

a

Drive in della Asl di Viterbo per tamponi Covid in largo Università, al Riello: sospesa momentaneamente la fermata degli autobus del trasporto pubblico locale Francigena delle circolari A/B. A darne notizia è l’assessore comunale alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo, che aggiunge: “Sono momentaneamente sospese anche le fermate in via Abate Lamberto e in via G. Di Vittorio (Iacp) della linea che collega il capoluogo a San Martino al Cimino, a seguito dei lavori per la posa in opera di una nuova condotta di metano. Le fermate nelle due vie di San Martino saranno ripristinate una volta terminati i lavori, indicativamente il prossimo 16 novembre”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.