Muore in uno schianto a 54 anni mentre fa escursione in bicicletta

18 ottobre 2020 a

Tarquinia, morta una ciclista in seguito a schianto contro un’auto. L'incidente è avvenuto stamattina 18 ottobre sulla strada provinciale Roccaccia. La donna, una 54enne di Tarquinia, pedalava in gruppo con altri ciclisti quando, per cause ancora d’accertare, è andata a schiantarsi contro un’auto che viaggiava in senso opposto.

Sono stati gli altri ciclisti a dare l’allarme. Immediato l’intervento del 118, ma per la 54enne non c’era già più nulla da fare: sarebbe morta sul colpo.

Per appurare la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità sono intervenuti i carabinieri di Tuscania.

