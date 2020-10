18 ottobre 2020 a

Coronavirus, didattica a distanza nelle scuole superiori di Viterbo. Arena convoca i sindaci. Vertice il 18 ottobre alle 11.

Si riunirrà il Comitato di rappresentanza dei sindaci per la sanità per trattare e valutare la questione Didattica a distanza per le scuole superiori. Alla riunioneil sindaco ha invitato a partecipare online anche i sindaci dei paesi della provincia che ospitano nei propri comuni istituti superiori, ovvero Acquapendente, Bagnoregio, Bassano Romano, Caprarola, Civita Castellana, Montalto, Montefiascone, Nepi, Orte, Ronciglione, Tarquinia, Tuscania, Vetralla, Vignanello. "Il sistema scuola sta funzionando. E per questo voglio complimentarmi con il dirigente provinciale scolastico Peroni, con tutti i dirigenti scolastici, insegnanti e collaboratori per come stanno rigidamente applicando i protocolli all’interno delle scuole. Molti contagi vengono evitati proprio grazie al rispetto di tali misure di sicurezza", dice il sindaco Giovanni Arena.

"Quello che preoccupa principalmente è lo spostamento di migliaia di studenti sui mezzi pubblici, necessari per raggiungere i propri istituti scolastici. Situazione in cui non è sempre possibile rispettare il distanziamento tra i ragazzi, loro malgrado. Preoccupano anche le fasi di ingresso e di uscita dalle scuole degli stessi studenti, momenti particolarmente rischiosi per quanto concerne la trasmissione del virus, legati ad atteggiamenti umanamente naturali, ma non giustificabili, e in questo periodo purtroppo pericolosi e causa di contagio. La riunione sarà utile per confrontarci sull’incremento dei contagi degli ultimi giorni e giungere a una decisione condivisa in merito a un’eventuale ripresa della didattica a distanza per le scuole superiori", spiega Arena.



