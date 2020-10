18 ottobre 2020 a

Morto nell'appartamento in fiamme a Vejano. Si tratta di un giovane di 28 anni

Dramma nella mattina del 18 ottobre in un alloggio di una palazzina nel centro del paese dove, intorno alle 7 del mattino è divampato, per cause che sono ancora da accertare, un incendio. La vittima è un uomo di 28 anni che era andato a trovare la madre. La donna è illesa mentre lui è rimasto intrappolato nell'appartamento che è andato a fuoco ed è morto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e quelli di Bracciano. Ma per il 28enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. La salma è a disposizione del magistrato.

