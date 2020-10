16 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Nepi test veloci per docenti e personale dell'istituto Stradella.

La misura è stata annunciata dal sindaco Franco Vita con un post su Facebook dopo che nel comune oggi, 16 ottobre, è stata ufficializzata la positività di altre 5 persone: un nucleo familiare e due giovani. E' lo stesso primo cittadino a sottolineare la diffusione del virus tra i giovani. "In un incontro con alcuni insegnanti dell’Istituto Stradella abbiamo prospettato la possibilità di sottoporre a test Covid gli insegnanti ed il personale non docente. La nostra disponibilità è stata accolta ed oggi ci è stata presentata la relativa richiesta. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a test rapidi in un locale del Comune".

Questa mattina, insieme agli assessori Ciavatta e Perugini, con la presenza del responsabile del settore c'è stato un incontro con la dirigenza dell’Istituto Stradella. "Gli argomenti erano due: allungare il primo turno della mensa della scuola dell’infanzia ed il secondo la problematica relativa agli alunni che prendono lo scuolabus in piazza del Comune in uscita. Per il primo è stato deciso di anticipare di 10 minuti l’entrata in mensa in modo da allungare il tempo a 40 minuti. Per il secondo alcune iniziative tese a facilitare l’ingresso sugli scuolabus. Nei prossimi giorni verificheremo l’efficacia di questi provvedimenti".

