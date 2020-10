Coronavirus, studente positivo a Valentano: sospeso il servizio scuolabus

16 ottobre 2020 a

Coronavirus, studente positivo: sospeso il servizio scuolabus.

A comunicarlo è il sindaco Stefano Bigiotti dopo che una signora che ha comunicato la positività di suo figlio, studente delle scuole che appunto usufruisce del servizio di trasporto scolastico. "Ho già sentito il Dirigente scolastico, purtroppo il servizio scuolabus dovrà essere sospeso per i prossimi giorni. Ricordo a chiunque abbia avuto diretti contatti che deve contattare il proprio medico di base, così da consentire l’attivazione delle distinte procedure sanitarie", scrive il primo cittadino.

"Sia chiaro, questo non è un anno semplice. Cerchiamo tutti di vivere le nostre vite con serenità ma non posso non fare un appello a tutti voi, affinché rispettiate scrupolosamente le norme governative, mostrando pieno senso di responsabilità nei confronti della nostra collettività", conclude Bigiotti.

