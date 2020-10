16 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Fabrica otto nuovi positivi. Il sindaco si scaglia contro chi non indossa la mascherina.

E' stato lo stesso primo cittadino Mario Scarnati a dare la notizia dei nuovi casi nel comune dove, nei giorni scorsi, si è dovuto fare i conti anche con i contagi nella scuola dell'infanzia. "In questo momento mi è stato comunicato che oggi ci sono ulteriori otto positivi al Covid a Fabrica", scrive il sindaco su Facebook specificando che si tratta di persone di tutte le età. Scarnati poi si scaglia con toni duri verso coloro che si ostinano a non mettere la mascherina come prescritto dalle varie disposizioni governative e regionali. "Tra i tanti ringraziate anche quei deficienti che non indossano correttamente la mascherina", tuona il primo cittadino.

