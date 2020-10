Coronavirus, bimba dell'asilo positiva a Farnese. Un alunno contagiato anche a Carbognano

16 ottobre 2020 a

Coronavirus, bimba dell'asilo positivo a Farnese. Sindaco chiude scuola dell'infanzia. Un alunno positivo anche a Carbognano.

L'ordinanza è stata firmata da Giuseppe Ciucci nella serata del 15 ottobre dopo aver ricevuto una nota dai genitori della bambina che è risultata positiva al Covid-19.

Dunque il primo cittadino ha ordinato un intervento di sanificazione straordinario di tutti i locali di proprietà del Comune ed ha disposto la chiusura da oggi, 16 ottobre al 25 ottobre.

C'è un caso anche nella scuola di Carbognano e la classe è in quarantena. Problemi anche a Valentano dove è risultato positivo un bambino che prendeva lo scuolabus. Assistente e autista sono dunque in quarantena e il servizio è interrotto. A San Lorenzo Nuovo una famiglia con un ragazzo positivo, che frequenta le superiori, si è messa in autoisolamento.

