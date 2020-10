Coronavirus, apre il nuovo drive in per i tamponi auto a Riello

16 ottobre 2020 a

a

a

Da oggi, 16 ottobre, presso la sede di viale dell’Università, in zona Riello, entrerà in funzione il nuovo drive-in per l’esecuzione dei tamponi naso faringei. La sede, messa a disposizione dall’Ateneo della Tuscia, sostituisce il drive in attualmente operativo all’ospedale di Belcolle. Il servizio proseguirà ad essere aperto all’utenza tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.

Il cambio di location è stato determinato per consentire ai cittadini un accesso più agevole. “L’Università della Tuscia - commenta il rettore Stefano Ubertini - rispondendo come sempre alle esigenze della comunità viterbese, ha messo a disposizione della Asl di Viterbo un ampio spazio dove eseguire i test diagnostici per il Covid-19. Il posto è a nostro avviso idoneo per accogliere coloro che si sottoporranno ai tamponi senza interferire con il traffico cittadino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.