Coronavirus, file chilometriche per i tamponi. La Cisl: "La Regione Lazio si è mossa in ritardo"

“Nonostante l’opportunità offerta in questi ultimi mesi dai Dpcm, che hanno ampliato al massimo la possibilità di assunzioni, molte aziende sanitarie sono rimaste alla finestra senza muovere un dito. Per non parlare poi dei ritardi nell’applicazione degli istituti economici necessari per garantire l’implementazione delle prestazioni aggiuntive”. Risultato: il caos al quale si assiste ogni giorno con persone - spesso famiglie intere - costrette a ore e ore di fila per assicurarsi un tampone. Nel mirino della Cisl finisce la Regione Lazio. “Da giorni - affermano Enrico Coppotelli e Roberto Chierchia, segretari generali di Cisl Lazio e Cisl Fp Lazio - assistiamo a immagini indegne per una grande Regione e per la capitale d’Italia”. Al sindacato arrivano quotidianamente centinaia di segnalazioni di file chilometriche per fare il tampone con centinaia di macchine incolonnate in attesa dell’esame. In fila intere famiglie, mamme con figli, lavoratrici e lavoratori da soli per capire se sono stati contagiati sul posto di lavoro o a scuola. Le situazioni sono le più disparate ma la risposta al bisogno di certezze è ovunque una realtà disastrosa di disorganizzazione e disagio con tempi e modalità inaccettabili. Solo due giorni fa, un utente anonimo ha postato sui social una ripresa fatta col cellulare mostrando come a Labaro si siano raggiunti i due chilometri di macchine incolonnate. “Ciò che vediamo non è un servizio pubblico degno di questo nome - tuonano Coppotelli e Chierchia - E’ ora di voltare pagina. E bisogna fare presto, prestissimo. Perché non si possono chiedere sacrifici pesanti ai lavoratori, ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, con misure personali e restrizioni alle attività e chiusure anticipate per poi costringere le persone all’ennesima prova di resistenza: anche dieci ore in fila in auto o addirittura a piedi (perché ci sono anche i drive-in con accesso solo pedonale) non sono ammissibili. Perché non si è provveduto per tempo? Perché si è aspettato che la situazione degenerasse? Le aziende sanitarie devono assicurare tutti quei servizi previsti dalla legge e già finanziati per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, in particolare delle categorie più fragili. Non ci sono scuse per questa emergenza che emergenza non doveva essere”. Nel mirino della Cisl finisce la mancata programmazione: “

