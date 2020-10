Bus a Viterbo, sospese le fermate dentro l'ospedale Belcolle

16 ottobre 2020 a

Sono sospese le fermate all’interno dell’ospedale Belcolle. Per chi proviene da Viterbo e per chi sale e deve recarsi in direzione San Martino, la fermata utile è quella subito dopo l’ingresso dell’ospedale, sulla destra, nei pressi della rotatoria fanno sapere dalla Francigena che gestisce il servizio. Per chi proviene da San Martino e per chi sale e deve recarsi in direzione Viterbo, la fermata utile è quella esterna all’ospedale, subito dopo l’ingresso sulla sinistra. Gli utenti, per gli spostamenti interni, potranno usufruire del bus navetta privato messo a disposizione dalla Asl di Viterbo. Ulteriori notizie sono disponibili sul sito della società di trasporti Francigena.

