Bastonate fuori dalla discoteca Le Saline di Tarquinia, chiesti 5 anni per l'aggressore

Valeria Terranova 15 ottobre 2020 a

a

a

E’ giunto alle fasi conclusive il processo a carico di sei persone, tra le quali anche la vittima, per la rissa avvenuta fuori la discoteca Le Saline la notte tra il 6 e i 7 settembre del 2013. Uno degli imputati che colpì alla testa Giorgio Piferi è accusato di tentato omicidio. Giovedì 15 ottobre in aula, davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone, il pm Franco Pacifici ha chiesto 5 anni per tentato omicidio per il giovane che prese a bastonate il 34enne e ha presentato una istanza di assoluzione per rissa. Tutto ebbe inizio intorno alle 4 di mattina fuori dalla discoteca. Ad innescare la rissa un litigio verbale all’interno del locale che continuò all’esterno tra due gruppi di ragazzi di Capranica e Sutri. All’epoca dei fatti il 27enne Giorgio Piferi, dopo essere stato colpito con un bastone, venne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle dai sanitari del 118 e poi trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma dove venne sottoposto a un’operazione delicata e dall’esito incerto per emorragia cerebrale e per aver riportato una frattura del cranio a cui seguì un decorso ospedaliero di 20 giorni. Secondo le dichiarazioni rese a marzo dello scorso anno dal consulente della pubblica accusa, il professore Massimo Lancia, i numerosi colpi inferti al ragazzo avrebbero potuto ucciderlo. A seguito della consulenza e delle conclusioni della relazione riportate dall’esperto, il tribunale ha disposto anche una ulteriore perizia, nominando la dottoressa Maria Rosaria Aromatario. La specialista in medicina legale, durante un’udienza nel settembre del 2019, ha confermato che il ragazzo avrebbe potuto perdere la vita a causa dei colpi e se non fosse stato soccorso nell’immediato. In particolare, secondo la ricostruzione della dinamica, il medico ha formulato due ipotesi secondo le quali la vittima sarebbe stata percossa due volte alla testa, a destra e a sinistra, oppure è plausibile che abbia ricevuto una prima bastonata su uno dei due lati del cranio e che poi la caduta abbia provocato la frattura sull’altro lato. Il perito ha ribadito che l’oggetto utilizzato dall’aggressore era compatibile con le lesioni riscontrate sul cranio. A febbraio sono attese le repliche delle difese e la sentenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.