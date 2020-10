Tarquinia, il Movimento civico contro l'amministrazione. "Sta creando nuove barriere architettoniche"

Anna Maria Vinci 16 ottobre 2020 a

“L’amministrazione crea barriere architettoniche e lo fa sotto i nostri occhi ”. La segnalazione è del Movimento civico per Tarquinia, che sottolinea, come negli anni, con il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) nel 2015 e nel 2017 si fossero fatti enormi passi avanti in tal senso. Oggi però, a detta del Movimento, la situazione sembra essere diversa.

“Contrariamente a quanto si pensava allora, oggi, con l’amministrazione Giulivi, siamo esattamente all’opposto di ciò che prevedevano i Peba – affermano –. Segnaliamo a tal proposito gli interventi su cui ci siamo imbattuti in quest’ultimo anno: il primo riguarda il padiglione Bonelli delle scuole primarie Nardi, ristrutturato in maniera considerevole ai fini antisismici e inaugurato, in pompa magna, dal sindaco e dai suoi assessori. Non è sfuggito, a occhi esperti, come si siano dimenticati di adeguare le scale interne che collegano i diversi piani, a quanto stabilito dalle norme di legge. Nello specifico, per ciò che concerne i corrimano delle scale negli ambienti pubblici in tema di altezza, dimensioni e numero degli stessi. Possibile che l’assessore Benedetti con tutto lo staff non se ne siano accorti?”. All’inizio dell’estate - ricordano dal Movimento civico -, fu inaugurata la pista ciclabile al lido in zona Porticciolo/Saline, il tutto realizzato su strade prive di marciapiedi e in aderenza ai muri di confine che delimitano le stesse. A qualsiasi cittadino, sarebbe venuto in mente di chiedersi dove sarebbero dovuti passare i pedoni. L’amministrazione comunale, molto tempo dopo si accorse del problema, viste le urla e le grida che si scambiavano cicloamatori e pedoni a causa di questo ulteriore grave errore di realizzazione. A metterci la cosiddetta toppa ci pensarono nuovamente gli addetti ai lavori e l’assessore preposto. Conclusione? Resero la pista ciclabile ‘una pista ridotta all’uso promiscuo di pedoni e ciclisti’. Quest’estate gli utenti sono stati costretti a gincane nelle ore di massima frequentazione durante il periodo estivo”.

