Roma, cinghiali in gabbia nel parco a un chilometro da piazza San Pietro | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Alla fine sono finiti in gabbia. Il branco di cinghiali che da settimane girava per il quartiere Aurelio è stato catturato. Questa mattina, 15 ottobre, era stati chiusi nel giardino pubblico Mario Moderni in via della Cava Aurelia che nel pomeriggio è frequentato da decine e decine di bambini con i loro genitori all’uscita della scuola primaria poco distante o dove gli anziani, nelle giornate di bel tempo, vanno a chiacchierare e a godersi il sole. La scena dei cinghiali nel parchetto era stata anche ripresa con i cellulari e il video condiviso sui social.

Ora l’area intorno al giardinetto è stata delimitata dalle strisce di plastica gialla e all’esterno staziona una pattuglia della Polizia Municipale i cui agenti spiegano con pazienza, ai ragazzi che domandano che fine faranno gli animali, che nei prossimi giorni verranno prelevati dal servizio veterinario e ricollocati in un’area destinata lontana dalla città.

