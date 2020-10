15 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Civita Castellana altri due positivi. Il sindaco Giampieri: "Sono in isolamento"

Il primo cittadino della città delle ceramiche ha diramato l'aggiornamento sulla situazione dei contagi legati alla pandemi covid-19 per quanto riguarda il suo comune dove, nei giorni scorsi ci sono stati focolai i in alcune scuole e in una comunità religiosa. "Il Comune di Civita Castellana avvisa la cittadinanza che oggi, 15 ottobre, la Asl di Viterbo ha comunicato due nuovi casi Covid-19 nel nostro Comune e che una persona risulta guarita. Si precisa che i soggetti sono in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl", scrive il sindaco Luca Giampieri su Facebook.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.