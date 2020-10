15 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Viterbo altri 5 studenti positivi. C'è anche un'insegnante.

E' quanto emerge dalle indagini della Asl effettuate nelle ultime 24. Il dato sarà confermato dal bollettino che la Asl diramerà come di consueto entro il primo pomeriggio del 15 ottobre. Il fronte delle scuole, insomma, preoccupa sempre di più e continua a tenere in ansia genitori e operatori scolastici. Come detto nelle ultime ore è emersa la positività di una docente. A Fabrica di Roma il sindaco, dopo che i test veloci hanno svelato il probabile contagio di alcune operatrici scolastiche ha chiuso, per permettere la sanificazione, la scuola primaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.