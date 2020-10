15 ottobre 2020 a

Morto il giornalista Mario Cipolloni. Il ricordo del sindaco di Viterbo: "Presenza fissa al Trasporto della Macchina di Santa Rosa"

"Se ne è andato un bravo giornalista. Mario Cipolloni era un giornalista vecchio stampo che ho avuto modo di apprezzare sia a livello professionale che personale", dice il sindaco Giovanni Arena che aggiunge: "Lo ricordo ai tempi di TVT, e poi di Rete Oro. Immancabile la sua presenza la sera del 3 settembre lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa. Appassionato del mondo sportivo, amava andare allo stadio a seguire la Viterbese. Da tifoso e da giornalista. Ricordo le volte che mi ha intervistato, in passato e anche come sindaco. A telecamere spente c’era sempre spazio per una battuta o uno scambio di opinioni su tematiche sportive o riguardanti la nostra città. Mi mancheranno le sue domande, sempre circostanziate e mai banali, i suoi modi garbati e gentili. Alla famiglia Cipolloni le mie più sentite condoglianze".

