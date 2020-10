Coronavirus, a Viterbo preoccupa l'aumento dei positivi ricoverati a malattie infettive di Belcolle

Betraice Masci 15 ottobre 2020 a

In costante aumento il numero dei ricoverati per Covid nel reparto di Malattie infettive di Belcolle. Ieri, 14 ottobre, i pazienti erano 25, a fronte dei 20 del giorno precedente. E’ questo il dato che più di ogni altro fa paura, in previsione del picco che, inevitabilmente, si raggiungerà quando ai malati di Covid si aggiungeranno quelli ricoverati per influenza.

Al sesto piano dell’ospedale viterbese è attivo il reparto Covid, in funzione durante i mesi del lockdown e ora vuoto, ma pronto in qualsiasi momento a ricevere pazienti. La struttura è stata potenziata durante i mesi estivi, per prepararsi alla seconda ondata, che puntualmente è arrivata.

Nella giornata di ieri la sezione di Genetica molecolare ha accertato 22 nuovi casi, mentre 3 sono i casi di positività accertati in strutture sanitarie extra Asl. In totale, dunque, i nuovi casi sono 25. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti a Viterbo (10), Soriano nel Cimino (3), Monterosi (2), Sutri (2, di cui uno studente), Oriolo Romano (2), e un caso rispettivamente a Piansano, Orte, Capranica, Civita Castellana e Vetralla.

Tra i nuovi casi ci sono anche quattro infermieri. I quattro operatori sanitari non lavorano nel medesimo reparto e si sono contagiati all’esterno dell’ospedale. In totale, dall’inizio dell’emergenza, i sanitari contagiati dal Covid sono 10, tra loro il primario di Ematologia.

I tecnici della Asl sono intervenuti presso l’Istituto “Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana per controlli antigenici volontari sul personale scolastico a seguito di casi di positività che hanno interessato una classe. Il sindaco Giampieri informa inoltre che i locali della scuola sono stati tutti sanificati.

