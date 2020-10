Coronavirus, niente quarantena per i vertici del Pd provinciale di Viterbo

15 ottobre 2020 a

Niente quarantena per i vertici provinciali del Pd entrati in contatto con la segretaria provinciale, Manuela Benedetti (risultata positiva), durante una riunione con il segretario regionale, Bruno Astorre, convocata per fare il punto sul voto di Civita Castellana. Lo fa sapere la Asl, specificando che la riunione si è svolta con l’osservanza di tutte le misure anti-contagio (mascherine e distanziamento), per cui non si rende necessario adottare ulteriori provvedimenti. L’azienda interviene anche sulla protesta del sindacato Nursing per il ricovero, nel reparto di medicina e chirurgia dell’ospedale Andosilla, di una paziente in attesa di tampone, successivamente risultata positiva: “Si trattava di una persona con stomaco perforato, che necessitava di cure immediate. Non si poteva attendere il tampone. E’ di tutta evidenza che di fronte a questo tipo di urgenze l’esito del tampone passa in secondo piano”.

