Coronavirus, tre operatrici della scuola Dante Alighieri positive dopo i test veloci. Chiusa scuola

Fabrica di Roma, tre operatrici della scuola Dante Alighieri sono risultate positive al tampone antigenico, per cui sono state sottoposte al tampone molecolare. In attesa dei risultati, il sindaco Mario Scarnati ha deciso la chiusura dell’intera scuola e ha annunciato l’avvio, a partire da oggi, della sanificazione dell’intero plesso scolastico da parte di una ditta specializzata. La notizia della positività delle tre operatrici ha fatto in breve tempo il giro del paese. Ora i genitori degli alunni sono preoccupati per i loro figli. Al momento non si ha notizia di altri soggetti positivi nell’ambito dalla scuola ma l’allarme tra la popolazione sale. E’ un crescendo ogni giorno di nuovi casi.

