Trasporti pubblici, arrivano le corse bus aggiuntive per gli studenti della Tuscia

Massimiliano Conti 15 ottobre 2020 a

Pullman aggiuntivi: la Regione fa marcia indietro. O meglio, avanti. Dopo il pasticciaccio del bando revocato, l’amministrazione Zingaretti ha deciso di ricorrere alla procedura di emergenza e all’affidamento diretto del servizio. Risultato: arrivano una ventina di corse in più in tutta la Tuscia finalizzate a decongestionare i mezzi del Cotral, rivelatisi in questo anno del tutto insufficienti a contenere tutti gli studenti pendolari della provincia. Le lettere dei sindaci (da quella di Canino a quello di Farnese, da quello di Nepi a quello di Bagnoregio), le proteste dei genitori e gli appelli al presidente della Provincia degli stessi studenti, alla fine qualche effetto l’hanno sortito: l’attivazione, appunto, dei servizi aggiuntivi che la Regione aveva promesso a inizio anno e che aveva finanziato, per tutto il territorio laziale, con dieci milioni. Tra i vari lotti messi a bando, il Viterbo 1 era stato tra quelli incredibilmente revocati. Doppia la giustificazione: da un lato una non meglio chiarita carenza di mezzi da parte della ditta che si era aggiudicata la gara (la romana Lalli), dall’altra un asserito calo della domanda, che faceva però a pugni con le decine di studenti lasciati a piedi ogni giorno dal Cotral per mancanza di spazio sufficiente sui propri pullman (che possono essere riempiti solo fino all’80%). Il principio di realtà alla fine ha prevalso e il servizio è stato affidato direttamente alla stessa impresa Lalli. Vuoi perché la ditta interessata, intervenendo su questo giornale aveva messo in evidenza tutti i limiti e le ambiguità del bando regionale e assicurato la propria capacità di fornire le corse necessarie, vuoi perché con i contagi in preoccupante crescita nella Tuscia e nelle scuole, scene di assembramenti come quelle che si sono viste finora non sono più ammissibili. Già da martedì mattina gli studenti della Bassa Tuscia che frequentano gli istituti superiori di Viterbo hanno quindi visto raddoppiare i pullman.

