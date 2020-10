Quasi 400 mila euro per gli eventi di Natale a Viterbo. Il sindaco: "Soldi ben spesi"

Simone Lupino 15 ottobre 2020 a

a

a

“I costi previsti dal Comune per il Natale sono troppo alti? Ci sono città che rispetto a noi spenderanno il triplo - afferma Arena -. E’ chiaro che in altri tempi sarebbero considerati quelli giusti. In fase di programmazione è stata impegnata questa somma, poi, se bisognerà fare altre valutazioni, interverremo con la prima variazione. Possiamo tagliare qualcosa e destinare i soldi risparmiati all’acquisto di buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica, una operazione per la quale abbiamo già previsto 200 mila euro”.

La polemica è scoppiata l’altro giorno durante la seduta congiunta di II e IV commissione: “Spendere 380 mila euro per il Natale è un oltraggio nei confronti dei viterbesi che non arrivano a fine mese”, hanno attaccato il consigliere del Pd Alvaro Ricci e il pentastellato Massimo Erbetti mentre si discuteva della destinazione degli introiti della tassa di soggiorno. “La cifra in realtà ammonta a 300 mila euro - replica Arena - metà coperta dalla tassa di soggiorno e l’altra metà dai soldi dell’avanzo. L’idea è quella di organizzare piccole iniziative diffuse tra la città e le frazioni in modo da non creare assembramenti, puntando molto su luminarie e addobbi”.

Arena elenca alcune voci: “Contrinuti alle associazioni 100 mila euro, il bosco di Natale 25 mila, gli alberi delle frazioni 20 mila, 50 mila euro per le proiezioni sulle facciate degli edifici di Viterbo e frazioni, 40 mila euro per gli eventi diffusi a Capodanno, 20 mila sicurezza e stewart e 7 mila la slitta. Un cartellone di 40 giorni, i costi sono questi. Sappiamo quali sono le priorità della città. Ma ciò non significa che bisogna fermare tutto il resto. Penso inoltre che le famiglie e i bambini si aspettino qualcosa per Natale, soprattutto dopo un anno tanto difficile”.

Sul caso interviene anche l’assessore De Carolis, che parla di un investimento sulla città: “Mi sarei aspettato da Ricci ed Erbetti un contributo di idee al progetto su cui stiamo lavorando e che riguarda ben più del prossimo Natale. Purtroppo le idee costano più fatica delle abituali rimostranze verso ogni iniziativa che l’attuale amministrazione mette in campo. Ci sta, ma non serve a molto, e soprattutto non aiuta a risolvere i problemi a cui Ricci ed Erbetti fanno riferimento e che stanno a cuore anche a me. Abbiamo una straordinaria occasione per realizzare il prossimo Natale in sicurezza e questa è la priorità di ogni iniziativa programmata per i mesi a venire. E’ una sfida che vogliamo raccogliere, la discussione sulle risorse così impostata segnala solo i limiti di visione di chi la alimenta. Sarà un Natale che terra conto del contesto in cui si svolge e le risorse, qualunque sia la somma che il documento di bilancio assegnerà per la sua realizzazione, saranno un investimento sulla città che avrà effetti nel breve e nel medio periodo. Le risorse pubbliche devono virtuosamente generare una ricaduta sul territorio e sul tessuto produttivo della città e penso che il nostro dovere di amministratori sia quello di impegnarci a far sì che questo accada coinvolgendo fin da subito soggetti istituzionali e associazioni di categoria in un percorso condiviso ed aperto al contributo di tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.