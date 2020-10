A Blera il Comune affitta una piazza del paese per nove anni

Beatrice Masci 15 ottobre 2020 a

a

a

Totò che vende a un incauto turista americano la Fontana di Trevi è inarrivabile, ma un Comune che affitta una piazza per nove anni non è operazione di tutti i giorni. A Blera è successo. Con deliberazione numero 7 del 3 febbraio scorso, la giunta comunale ha concesso in affitto per nove anni una parte di piazza Regina della Pace alla Cooperativa Colli Etruschi. La piazza è stata affittata su semplice richiesta della cooperativa, con la clausola vessatoria per il Comune prevista all’articolo 3 del contratto: “..il locatore e i suoi aventi causa non potranno in alcun modo recedere anticipatamente dal presente contratto contro la volontà del conduttore”. Il fatto è venuto alla luce in questi giorni, in occasione del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, grazie a un’interpellanza a firma del gruppo “Lista Luca Torelli sindaco”. A informare l’attuale minoranza del fatto è stato un gruppo di cittadini. Torelli e i suoi colleghi di minoranza, increduli, hanno verificato che, invece, è tutto vero. L’affitto è stato concordato dalla precedente giunta, “anche se - evidenzia Torelli - uno dei componenti di quella giunta siede ora tra i banchi della maggioranza”. Questo, evidenzia ancora l’esponente di minoranza, avviene “dopo il caso delle olive comunali raccolte prima della scadenza del bando di assegnazione. Tutti, ma proprio tutti, sanno che le piazze sono beni demaniali e indisponibili, e che queste possono essere concesse solo con provvedimenti di carattere temporaneo, rinnovabili anno per anno, con il pagamento della Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico. Perché allora comportarsi diversamente da come avviene per bar e ristoranti che mettono i tavoli all’esterno dei loro esercizi? Perché una delibera invece di una determina del responsabile del servizio? Perché un contratto di affitto capestro per il Comune, se poi si applica come canone la stessa tariffa della Tosap? Perché esporre il Comune ad un danno erariale, visto che in caso di bando pubblico qualcuno avrebbe potuto essere interessato all’affitto di quell’area offrendo un canone maggiore?” Nell’interpellanza si auspica l’annullamento della delibera ritenuta illegittima. “Ad ogni modo - conclude Torelli - se non verrà preso nessun provvedimento, visto che è stato creato il precedente, chiunque abbia interesse potrà chiedere e ottenere in affitto per nove anni la parte di una piazza o di una via di Blera. Se invece la richiesta non dovesse essere accolta, come probabile che sia in quanto si arriverebbe al paradosso di un intero paese affittato, allora vorrà dire che solo se ti chiami in un certo modo potrai chiedere e ottenere ciò che vuoi”.

