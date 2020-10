Furto in un supermercato di Viterbo. Ladro fermato in autostrada a Ponzano Romano e denunciato

14 ottobre 2020 a

Furto in un supermercato di Viterbo. Ladro fermato in autostrada e denunciato. Nei giorni scorsi gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord, in autostrada, all’altezza di Ponzano Romano, notavano un’autovettura Mini cambiare repentinamente corsia di marcia come per sfuggire ad un eventuale controllo. Nonostante la manovra elusiva effettuata dal conducente, i poliziotti riuscivano, comunque, a fermare il veicolo.

In pochi minuti gli agenti constatavano che il conducente, un 29enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, guidava il veicolo sprovvisto di patente (perché mai conseguita) e di copertura assicurativa.

Da un accurato controllo del veicolo gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di merce di cui il conducente non era in grado di indicarne la provenienza. In particolare, nel vano portabagagli della Mini, erano occultati generi alimentari, cosmetici, profumi, lacche per capelli, rasoi e numerose confezioni di adesivo per dentiere.

La strana spesa ha indotto i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord ad effettuare qualche accertamento che ha consentito, in breve, di comprendere che i cosmetici rinvenuti erano stati illecitamente sottratti da un negozio di Viterbo appartenente ad una nota catena.

Il cittadino romeno è stato sanzionato per le violazioni amministrative e denunciato per il reato di ricettazione mentre, il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Parte della refurtiva è stata restituita al proprietario. Per il resto della merce sequestrata si è in attesa di accertarne la provenienza.

