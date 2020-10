Coronavirus, Manuela Benedetti positiva. Il direttivo provinciale di Viterbo del Pd rischia la quarantena

14 ottobre 2020 a

Dal consigliere regionale Enrico Panunzi all'assessora Alessandra Troncarelli. Dal capogruppo in Comune Alvaro Ricci a Francesco Serra. Dall'ex deputato Alessandro Mazzoli al presidente della Provincia Pietro Nocchi. Dal sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi alla consigliera viterbese Lina Delle Monache. E naturalmente lui, il più alto in grado, il segretario regionale Bruno Astorre. Tutti i partecipanti al direttivo provinciale del Pd che si è svolto giovedì scorso nella sala conferenze della Provincia ora rischiano la quarantena. Tutti sono infatti stati a contatto con la segretaria Manuela Benedetti che lunedì pomeriggio attraverso Facebook ha annunciato la sua positività al Covid e che quel giorno presumibilmente, considerati i tempi di incubazione del virus, era già "infetta". Intanto a uno dei partecipanti al direttivo, il segretario del circolo di Civita Castellana Mattia Catalani, il medico ha già consigliato di mettersi in quarantena. Lo stesso Catalani si accinge a lasciare il testimone a un commissario indicato da Astorre. E probabilmente la nomina avverà a distanza.

Per quanto riguarda i protocolli sanitari, la prassi in questi casi è chiara: le persone che sono state a contatto ravvicinato con un contagiato, come accade peraltro nelle scuole, vanno in quarantena. E se non proprio tutti gli amministratori e i militanti che hanno preso parte all'incontro di giovedì, almeno quelli citati all'inizio sono stati a stretto contatto con Manuela Benedetti. Tutti, a cominciare dalla stessa segretaria provinciale, va detto, portavano la mascherina, come si evince delle foto pubblicate da un sito web, e, trattandosi di un partito come il Pd, non è stato poi così difficile mantenere il distanziamento in un'aula ampia come quella di via Saffi. La mascherina se la sono tolta comunque di volta in volta gli intervenuti al dibattito. Fatto sta che da quando la Benedetti ha annunciato la sua positività, il partito viterbese e in parte anche quello regionale, vista la presenza di Astorre, sono andati in fibrillazione, tra richieste di tamponi e autoisolamenti preventivi in attesa di eventuali disposizioni della Asl.

Salterà a questo punto l'incontro del 15 ottobre a Civita, dove era in programma la resa dei conti all'interno di una sezione già dilaniata dalle lotte intestine e diventata una polveriera all'indomani della sconfitta di Cancilla, asfaltato da Giampieri. Se si pensa che all'ultima assemblea locale in sezione erano presenti 50 persone, il mix tra nuovi assembramenti e la presenza di soggetti potenzialmente contagiati potrebbe rivelarsi micidiale. Intanto in molti non hanno potuto fare a meno di notare la rapidità, rispetto ai tempi standard, con cui la canepinese Manuela Benedetti ha ottenuto il risultato del tampone da lei eseguito domenica. L'esito è stato comunicato dall'interessata già lunedì pomeriggio dopo l'uscita del quotidiano bollettino Asl con il numero dei contagi aggiornati e in cui non c'era ancora traccia di positivi a Canepina.

