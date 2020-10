Festival delle Luci a Viterbo, ex dipendenti comunali assolti dall'accusa di abuso d'ufficio

Alessandro Quami 14 ottobre 2020 a

a

a

Assolti dall’accusa di abuso d’ufficio (“il fatto non sussiste”), in merito all’inchiesta sul festival delle luci 2013, gli ex dipendenti comunali di Viterbo Stefano Menghini e Maria Paola Pugliesi. E’ l’epilogo dell’inchiesta sul festival delle luci, scoppiata nell’inverno del 2014 con il blitz della Guardia di Finanza negli uffici del Comune, che costò l’accusa di abuso d’ufficio a tre dipendenti, tutti e tre componenti della commissione tecnica, tra i quali una caposervizio nel frattempo deceduta. Abuso d’ufficio sull’affidamento del servizio e sulla selezione della ditta che vinse il bando: la Audiotime. Questa la motivazione con cui la Procura chiese, e ottenne, il rinvio a giudizio: “Decurtando strumentalmente l’importo per servizi sotto la voce costi fissi, hanno ridotto virtualmente l’offerta della Audiotime, facendola apparire più vantaggiosa di quella della ditta Carramusa. Così facendo procuravano alla Audiotime un ingiusto vantaggio patrimoniale e al Comune di Viterbo nonché al Gruppo Carramusa un ingiusto danno”. Il festival fu voluto dalla maggioranza per il Natale 2013: il bando se lo era aggiudicato per 70 mila euro la ditta Audiotime. Tutto prese il via da un dettagliato esposto presentato dall’allora minoranza di centrodestra. L’opposizione, con l’ex sindaco di Viterbo Giulio Marini, gridò al “conflitto di interessi”, in virtù del ruolo della Audiotime, socia promotrice di Caffeina (Giacomo Barelli era assessore alla Cultura). Dopo l’indagine preliminare, la polemica si concretizzò con l’imputazione del dirigente Menghini e della resonsabile Pugliesi, difesi rispettivamente dagli avvocati Francesco Cercola e Fabrizio Ballarini. Parte civile la società Carramusa srl, assistita dall’avvocato Giuseppina Paolocci. Il Comune non si costituì parte civile. “Sono soddisfatto - dice il legale Fabrizio Ballarini -. Nessun elemento è emerso per cui la commissione possa aver favorito Audiotime”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.