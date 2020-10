Viterbo, consegna droga e un cellulare al marito in carcere. A processo la donna

Valeria Terranova 14 ottobre 2020 a

Al via il processo a carico di una donna accusata di aver consegnato al marito detenuto a Mammagialla un telefono cellulare, 5 grammi e mezzo di cocaina e 9 di bicarbonato. In aula è stato sentito un agente della polizia penitenziaria, addetto ai colloqui, il quale ha riferito che nell’aprile 2018, nel corso degli incontri con i parenti, ha notato una donna passare qualcosa nelle mani di un detenuto che si è alzato e ha infilato nei pantaloni qualcosa che aveva in mano. Il testimone non ha saputo dire di cosa si trattasse, poiché il tutto sarebbe avvenuto in una manciata di secondi e subito dopo, insospettito dall’atteggiamento insolito dell’uomo, ha avvertito i colleghi che si occupano delle perquisizioni. Un altro agente della penitenziaria ha raccontato che l’uomo è stato perquisito, ma negava di occultare oggetti. Nel frattempo è stata eseguita anche l’ispezione dell’autovettura della donna, che era in compagnia della cognata. Dal controllo però non è emerso nulla. Dopo alcune pressioni dei poliziotti, l’uomo ha ceduto e ha deciso di consegnare ciò che era riuscito a nascondere rapidamente nella cavità rettale. Si trattava di un pacchetto confezionato con un palloncino verde (quelli che si usano per le feste di compleanno) al cui interno sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti un cellulare di piccole dimensioni con una scheda sim estera, 5 grammi e mezzo di cocaina e 9 grammi circa di bicarbonato. A marzo il collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei ascolterà la deposizione di un altro testimone e programmerà l’udienza al termine della quale emetterà la sentenza.

