Scuola, gli insegnanti della Tuscia protestano contro il concorso straordinario

Gli insegnanti precari della Tuscia scendono in piazza. Lo faranno oggi pomeriggio, 14 ottobre, alle 15 davanti alla prefettura di Viterbo, in contemporanea con i colleghi delle altre province italiane, per protestare contro il concorso straordinario che ostinatamente la ministra Azzolina, contro il parere di tutti, contando solo sul sostegno del M5S e sull’arrendevolezza del Pd, farà svolgere a partire dal 22 ottobre fino alla metà di novembre. A organizzare il flashmob sono i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, che chiedono all’unisono un piano di stabilizzazioni attraverso procedure concorsuali straordinarie, evitando a chi insegna già da anni - nella Tuscia sono circa 400 - la roulette delle prove scritte e i viaggi della speranza in giro per l’Italia, in un periodo in cui i contagi Covid sono di nuovo in aumento. Cgil, Cisl e Uil chiedono di stabilizzare tramite una prova orale e la valutazione dei titoli i docenti “triennalisti” e quelli specializzati nel sostegno: “L’unico modo per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica”, affermano i sindacati, i quali sottolineano come “lo svolgimento in presenza delle prove in piena epidemia escluderà tutti i precari in situazione di quarantena”. Le sigle sindacali propongono anche l’avvio di corsi abilitanti a regime per tutti e in particolare per i docenti con almeno tre anni di servizio alle spalle. “

