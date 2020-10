Luciana Littizzetto ironizza sullo stemma di Calcata. Il sindaco srive alla Rai

Alfredo Parroccini 13 ottobre 2020 a

Ai calcatesi non è piaciuta affatto la satira televisiva sul loro antico stemma comunale che è andata in onda domenica su Rai Tre, durante la trasmissione “Che tempo che fa” . Nel corso della puntata Luciana Littizzetto ha parlato di vari stemmi e, arrivata a mostrare quello di Calcata, aveva detto che rappresenta una gamba che pesta montagne di m... A farsi portavoce dell’indignazione popolare è il sindaco Sandra Pandolfi che ha inviato una nota di protesta alla TV di Stato. “Vi informo - scrive il sindaco Pandolfi - che pur avendo sempre riconosciuto il valore della satira, quale espressione della libertà di pensiero e di sviluppo culturale, non ho potuto sottacere sulla condotta inappropriata e inopportuna della signora Luciana Littizzetto. Lo stemma comunale rappresenta la storia, le radici, la resistenza di un luogo particolare ed unico, quale è Calcata, che è riuscito a rimanere intatto nel tempo e a non perdere mai la sua identità. Oggi anche luogo a forte vocazione turistica. Per questo e per tutelare l’immagine dell’Ente e della comunità, facendomi portavoce del pensiero dell’amministrazione e di molti concittadini, ho provveduto a rappresentare il completo disappunto per quanto accaduto, inoltrando comunicazione ufficiale alla Rai e all’Autorità di Vigilanza”.

