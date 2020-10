Vendemmia, annata da incorniciare per la Cantina cooperativa Montefiascone: "Uve ottime"

Lia Saraca 13 ottobre 2020 a

“Ottima la qualità delle uve e la quantità è superiore all’annata precedente”. Il presidente della Cantina Cooperativa Montefiascone, Mario Trapè, commenta i dati della vendemmia 2020. Un’annata positiva con il “consiglio di amministrazione della cooperativa - sottolinea - che ha determinato un calendario di conferimento molto favorevole per programmare una vendemmia ottimale. Il lavoro svolto in vigna dai nostri agricoltori durante l’anno ci ha consentito di ottenere un raccolto di uve di buona qualità”.

Le temperature hanno influito?

“Quelle di luglio e agosto, con le precipitazioni di settembre, hanno determinato una crescita di grappoli di uve sane. Queste condizioni hanno consentito la raccolta con una settimana di anticipo”.

Come è stata programmata la raccolta?

“Proprio grazie alla raccolta anticipata abbiamo iniziato con la vendemmia del moscato che si è rivelato molto aromatico, ideale per il nostro moscatello frizzante e amabile. Di seguito abbiamo raccolto la base per lo spumante, poi è seguito il progetto qualità, portato avanti da un gruppo di soci che hanno seguito in vigna un protocollo dettato dallo staff di Cotarella, nostro consulente enologo. Il 20 settembre abbiamo iniziato la raccolta delle uve a bacca rossa, Merlot e Sangiovese, che si sono rivelate di levatura eccellente. Dai mosti Merlot sarà cura di Cotarella scegliere i migliori da mettere in barrique per avere prodotti di invecchiamento”.

Le uve bianche?

“Abbiamo iniziato la raccolta a fine settembre con la certificazione di vigneti iscritti all’albo Est! Est!! Est!!! dei quali la cantina ha la maggiore produzione. Per queste uve la fase di germogliamento è avvenuta in un clima ideale che ha portato le vigne a essere rigogliose”.

Come si procederà adesso?

“Sarà lo staff dell’enologo Riccardo Cotarella a valorizzare al meglio la produzione dei vini destinati al commercio e quelli destinati all’invecchiamento. La vendemmia 2020 è stata di qualità ed è in crescita del 10%. Un successo dei soci e della cantina”.

