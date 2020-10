Coronavirus, al liceo Colasanti di Civita Castellana altri tre studenti positivi. Domani arriva la Asl

13 ottobre 2020 a

Altri tre studenti positivi al liceo Colasanti di Civita Castellana, che si aggiungo alla studentessa residente a Nepi in quarantena ormai da giorni. Fanno parte tutti della stessa classe che è stata chiusa. La dirigenza scolastica ha fatto partire le operazioni di sanificazione questo pomeriggio, 13 ottobre, del plesso di via Petrarca. Sabato 17 toccherà all'edificio di via Berlinguer. L'intera classe è in quarantena.

Domani, 14 ottobre, arriverà sul posto la Asl per effettuare tamponi sul corpo docente e alle persone che sono venute in contatto con le classi dove sono stati rilevati i casi positivi. Intanto nella mattinata gli studenti hanno scioperato per protestare contro la gestione dell'emergenza.

