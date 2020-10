13 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, altri sei positivi a Civita Castellana. Luca Giampieri: "Sono collegati ai casi dei giorni scorsi".

A dare la notizia, anticipando il bollettino della Asl, è il sindaco Luca Giampieri attraverso un post pubblicato su Facebook: "La Asl di Viterbo ha comunicato sei nuovi casi Covid-19 nel nostro Comune. Si precisa che i soggetti, collegati a precedenti casi di positività già comunicati, sono in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl che interverrà sul territorio per accurati controlli specifici". Nei giorni scorsi a Civita ci sono stati 4 casi nelle scuole primarie tra il capoluogo e Sassacci, più una studentessa di Nepi in quarantena perché positiva che frequenta un istituto superiore della cittadina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.