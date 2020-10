13 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, tre classi in quarantena a Nepi. Il sindaco: "La Asl valuterà se fare i tamponi".

Franco Vita fa il punto della situazione dopo aver ricevuto notizie dalla Asl. Oggi, 13 ottobre, risulta un nuovo positivo in paese. Inoltre ci sono tre classi dellla sede distaccata del liceo Midossi che sono in quarantena. Si tratta di quelle dove sono stati scoperti studenti positivi. "Alla fine della quarantena la Asl valuterà se sottoporre a test Covid gli alunni prima di rientrare in classe. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia , quelle primaria e secondaria di primo grado le lezioni si svolgono regolarmente. Oggi entrano in vigore le nuove prescrizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Invito tutti al loro rispetto per limitare il più possibile la diffusione del contagio".

