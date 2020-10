13 ottobre 2020 a

Nasconde un chilo di cocaina dietro il seggiolino del bimbo. Arrestato dalla polizia. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 12 ottobre in via Tiburtina. Gli agenti del distretto Salario Parioli hanno deciso di perquisire l'auto dell'uomo e. nascosto dietro un seggiolino posizionato sul sedile posteriore lato passeggero, che gli agenti hanno trovato, in un panetto sigillato con pellicola trasparente e nastro adesivo di colore nero con lo stemma di un leone bianco, 1 kg e 100 grammi di cocaina. D.R.M, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro.

