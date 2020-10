Coronavirus, allarme all'ospedale Belcolle di Viterbo. Contagiato primario, un medico e tre infermieri

13 ottobre 2020 a

Allarme Covid a Belcolle. Secondo notizie che sono rimbalzate nella tarda serata di lunedì 12 ottobre ci sarebbero almeno 5 contagi. Da indiscrezioni sembra che ad essere contagiato è stato un primario e il suo aiuto più tre infermieri. Sono in corso gli accertamenti per tracciare tutti i contatti.

Intanto sale l’ansia per i contagi nelle scuole e le famiglie con ragazzi o bambini in quarantena sono sempre più in difficoltà a districarsi tra i protocolli. Si è diffusa la notizia di un contagio all’Itis di Viterbo, mentre al liceo di Nepi due classi sono in quarantena dopo che altrettanti studenti, residenti in altri comuni limitrofi, sono risultati positivi al tampone. Contagiato anche un altro alunno nella scuola elementare di Fabrica di Roma dove c’è il sospetto anche per un altro bambino che ha sintomi, secondo quanto riferisce il sindaco Mario Scarnati. Ieri a Viterbo città si sono contati 15 casi, 36 in tutta la Tuscia

