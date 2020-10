Viterbo, il Comune vuole spendere 380 mila euro per gli eventi di Natale. L'opposizione: "E' uno scandalo"

Massimiliano Conti 13 ottobre 2020 a

a

a

Costerà una tombola, tanto per stare in tema, il Natale 2020 ai viterbesi: 380 mila euro, almeno 80 mila in più di quanto costa in media organizzare la festa di Santa Rosa in tempi normali. I numeri sono emersi durante la seduta congiunta della II e IV commissione dedicata alla destinazione dell'imposta di soggiorno, quest'anno passata da 380 mila a 200 mila euro a causa della pandemia. E i numeri hanno fatto strabuzzare gli occhi sia ai consiglieri di minoranza, che hanno gridato allo scandalo, che a quelli di maggioranza. Tra questi alcuni hanno ingoiato il rospo per spirito di coalizione, altri, come Insogna (Fondazione) e Galati (Lega), non hanno partecipato alla votazione della delibera, approvata con 5 voti favorevoli e 3 contrari.

"In un periodo come questo, con le famiglie viterbesi in forte difficoltà economica, spendere quasi 400 mila euro per le feste natalizie, quando non è nemmeno detto che si svolgeranno visto l'andamento dei contagi, è semplicemente folle", accusa il neo capogruppo del Pd Alvaro Ricci.

Non tutti i 380 mila euro saranno comunque attinti dal gruzzolo dell'imposta di soggiorno, che ammonta a 300 mila euro: 200 mila derivanti dalla tassa incassata e versata dalle strutture ricettive e altri 100 mila ottenuti dallo Stato a ristoro dei minori introiti. Di questi 300 mila, 100 mila andranno a coprire le rate dei mutui (non ancora accesi) destinati a rendere fruibile la torre civica di piazza del Plebiscito e a riqualificare il parco del Bullicame (ma pare che neanche i progetti siano pronti), 50 mila serviranno a finanziare piccoli interventi e 150 mila, appunto, sono stati destinati al Natale. Ma l'assessore al Turismo Marco De Carolis è riuscito a rimpinguare il capitolo feste con altri 150 mila euro prelevati dall'avanzo di bilancio (i famosi 7 milioni di euro che l'amministrazione in questi anni non è riuscita a spendere).

"Durante la seduta di commissione di stamani (ieri, ndr) stavo sfogliando il faldone del bilancio - riferisce Ricci - quando gli occhi mi sono caduti su una voce: 150 mila euro destinati alle iniziative di Natale. All'inizio pensavo fossero i soldi dell'imposta di soggiorno, invece andando a leggere più attentamente ho visto che si trattava di altri 150 mila euro prelevati dall'avanzo. Sono rimasto di stucco. Ma non è fnita: ci sono altri 80 mila euro per le luminarie. Se già in tempi normali spendere 380 mila euro solo per le feste natalizie sarebbe stato insensato, figuriamoci in pandemia". Secondo il consigliere dem meglio avrebbe fatto l'amministrazione a destinare queste somme a investimenti o a interventi strutturali: riqualificazione di edifici storici, miglioramento della ricettività e dell'offerta turistica, restauro delle fontane o dello stesso Palazzo dei Priori "che cade a pezzi". "Invece si è scelto di spendere una somma così ingente a tarallucci e vino. Nessuno critica l'albero di Natale, le luminarie o il concerto di Capodanno, ma 100 mila euro sarebbero bastati e avanzati", conclude Ricci che invita la maggioranza a bloccare "questo oltraggio ai viterbesi che non arrivano alla fine del mese".

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.