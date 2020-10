Viterbo, protestano i vigili del fuoco: "Ritardi per il completamento della caserma"

Alessandro Quami 13 ottobre 2020 a

Dopo la rabbia è arrivato il sereno per i vigili del fuoco, che ieri 11 ottobre hanno messo in piazza i problemi della categoria: in sintesi, una sede principale ancora incompleta, con i lavori fermi da tempo; una sede distaccata a Civita Castellana che non permette di lavorare in modo efficiente; carenza di personale.

Da qui, alle 9,30 il sindacato di categoria Conapo ha inscenato la protesta davanti alla prefettura, ma poi, poco dopo le 11, c'è stato l'incontro rassicurante con il prefetto Giovanni Bruno.

“Il prefetto ci ha incontrato - ha spiegato il sindacalista Danilo Martoni -, e ci ha rasserenato sia sui lavori nella nuova sede della Cassia nord sia su quella di Civita Castellana. È ovvio che vigileremo che le promesse siano mantenute, ma le parole del prefetto sono state positive”. Infatti, il rappresentante governativo in provincia, che ben conosce il mondo dei pompieri avendo lavorato in passato nell’amministrazione dei vigili del fuoco, ha confermato alcune voci che giravano: “Avevamo saputo che i lavori nella nuova sede erano vicini dal ripartire, ma noi volevamo conferme e così abbiamo fatto il sit in di protesta - ha detto Martoni -. Bruno ci ha detto che è stato firmato il contratto di affidamento dei lavori. Ma non conosciamo la data di ripresa dei cantieri”.

Nell’estate 2018 i vigili del fuoco si sono trasferiti nella nuova caserma sulla Cassia nord, vicino alla superstrada Orte-Civitavecchia. Ma la nuova casa dei pompieri non è ancora completa: non ci sono gli uffici, la mensa e il necessario per l’addestramento (il castello di manovra). “Per andare alla mensa di servizio – ha aggiunto Martoni – ogni giorno dobbiamo andare all’altra sede che sta al centro di Viterbo”. In questo modo si perde del tempo prezioso.

Oltre a terminare la nuova caserma, servono anche dei lavori di manutenzione: “Giorni fa è caduta una parte del controsoffitto della sala operativa”, precisa il sindacalista.

Che poi entra nel dettaglio della sede distaccata di Civita Castellana, altro nodo da sciogliere: “Sono brutte le condizioni igienico-sanitarie in cui versa: non sono mai stati fatti degli interventi di ristrutturazione, cosicché i servizi igienici e le docce sono quelli del 1991”. Ma anche qui sono arrivate buone notizie dal colloquio con il prefetto: “Ci ha ricordato che è stata individuata una sede alternativa a Fabrica di Roma: un capannone industriale sotto sequestro che con qualche lavoro potrebbe diventare una nuova sede”.

La sede di Civita ha anche il problema di essere sotto organico: “Abbiamo chiesto di aumentare il personale, in modo che la sede distaccata possa diventare autonoma dal lato operativo. Infatti, c’è la possibilità di fornire Civita Castellana di un’autobotte e di un’autoscala. Ma senza uomini in più, non se ne può fare nulla”.

